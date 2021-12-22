Компанія SpaceX перенесла запуск місії Transporter-3 з українським супутником Січ-2-30 на 13 січня 2022 року.

Про це повідомив голова Державного космічного агентства Володимир Тафтай.

Ще на початку місяця повідомлялось, що запуск відбудеться на три дні раніше, 10 січня 2022 року, із космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида, США.

Тим часом на місці майбутнього запуску представники конструкторського бюро Південне 20 грудня вже підписали з нідерландською компанією ISILAUNCH протокол завершення інтеграції космічного апарата Січ-2-30 із ракетою-носієм Falcon 9 американської компанії SpaceX.

– Це означає, що супутник повністю готовий до запуску, – пояснює Володимир Тафтай.

Відповідно до умов договору компанія ISILAUNCH відповідає за інтеграцію місії, а SpaceX є провайдером пускових послуг.

Супутник Січ-2-30, виготовлений на КБ Південне в Дніпрі в межах Національної космічної програми України, Україна відправила до США 5 грудня.

Про завершення всіх митних процедур без відхилення від графіка прозвітувала Дніпровська митниця.

За словами голови Державного космічного агентства Володимира Тафтая, цей супутник призначений для цивільних потреб України.

Джерело: Володимир Тафтай

Фото: Дніпровська митниця