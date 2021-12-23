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Факты / Украина

Украина продлила запрет на ввоз товаров из России еще на год

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Украина продлила запрет на ввоз товаров из России еще на год

Кабинет министров продлил торговое эмбарго (запрет) на ввоз российских товаров в Украину еще на один год – до 1 января 2023 года.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства. Запрет на ввоз на таможенную территорию Украины товаров из России действует с конца 2015 года.

Такое решение тогда стало ответом на действия России, которая в одностороннем порядке прекратила действие Соглашения о зоне свободной торговли и включила Украину в перечень стран, из которых запрещено ввозить сельхозпродукцию, сырье и продовольствие.

Украинское эмбарго распространяется на ряд российских товаров и продуктов, среди которых мясо, рыба, кофе, чай, зерно, карамель, кондитерские изделия и конфеты, пиво, сигареты, водка, спирт, корм для домашних животных, вагоны, локомотивы, автомобили, тракторы, бумага, моющие средства.

Российские товары все еще можно найти на полках украинских магазинов. Так, РФ продолжает находиться в тройке главных поставщиков товаров в Украину.

Импорт из страны-агрессора по сравнению с предыдущим годом снизился почти на 15%. Но наиболее активно у северного соседа мы продолжаем покупать нефтепродукты.

Фото: Depositphotos

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