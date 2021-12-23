Украина продлила запрет на ввоз товаров из России еще на год

Кабинет министров продлил торговое эмбарго (запрет) на ввоз российских товаров в Украину еще на один год – до 1 января 2023 года.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства. Запрет на ввоз на таможенную территорию Украины товаров из России действует с конца 2015 года.

Такое решение тогда стало ответом на действия России, которая в одностороннем порядке прекратила действие Соглашения о зоне свободной торговли и включила Украину в перечень стран, из которых запрещено ввозить сельхозпродукцию, сырье и продовольствие.

Украинское эмбарго распространяется на ряд российских товаров и продуктов, среди которых мясо, рыба, кофе, чай, зерно, карамель, кондитерские изделия и конфеты, пиво, сигареты, водка, спирт, корм для домашних животных, вагоны, локомотивы, автомобили, тракторы, бумага, моющие средства.

Российские товары все еще можно найти на полках украинских магазинов. Так, РФ продолжает находиться в тройке главных поставщиков товаров в Украину.

Импорт из страны-агрессора по сравнению с предыдущим годом снизился почти на 15%. Но наиболее активно у северного соседа мы продолжаем покупать нефтепродукты.