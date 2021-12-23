Україна продовжила заборону на ввезення товарів з Росії ще на рік

Кабінет міністрів продовжив торгове ембарго (заборону) на ввезення російських товарів в Україну ще на один рік – до 1 січня 2023 року.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду. Заборона на ввезення на митну територію України товарів з Росії діє з кінця 2015 року.

Таке рішення тоді стало відповіддю на дії Росії, яка в односторонньому порядку припинила дію Угоди про зону вільної торгівлі та включила Україну до переліку країн, з яких заборонено ввозити сільгосппродукцію, сировину і продовольство.

Українське ембарго поширюється на низку російських товарів і продуктів, серед яких м’ясо, риба, кава, чай, зерно, карамель, кондитерські вироби і цукерки, пиво, сигарети, горілка, спирт, корм для домашніх тварин, вагони, локомотиви, автомобілі, трактори, папір, мийні засоби тощо.

Російські товари все ще можна знайти на полицях українських магазинів. Так, РФ продовжує перебувати в трійці головних постачальників товарів до України.

Імпорт з країни-агресора порівняно з попереднім роком зменшився майже на 15%. Але найактивніше у північного сусіда ми продовжуємо купувати нафтопродукти.