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Факты / Украина

С сегодняшнего дня украинцы должны обязательно регистрировать SIM-карты, привязывая их к паспортным данным

Абрамова Юлия редактор ленты
С сегодняшнего дня украинцы должны обязательно регистрировать SIM-карты, привязывая их к паспортным данным

С сегодняшнего дня, 1 января, в Украине вступают в силу изменения в закон об электронных коммуникациях. Граждане должны обязательно регистрировать SIM-карты, привязывая их к паспортным данным.

Законопроект предусматривает, что конечный пользователь обязан идентифицироваться у поставщика электронных коммуникационных услуг в порядке, установленном правилами предоставления и получения электронных коммуникационных услуг.

Законопроект предоставляет переходный период до 1 января 2025, во время которого абоненты, которые пользовались услугами оператора, смогут идентифицировать себя.

После этого периода поставщики электронных коммуникационных услуг приостанавливают их предоставление пользователям, не подписавшим договор или не осуществившим идентификацию.

После двух месяцев с момента прекращения, если пользователь не заключил или не предоставил паспортные данные, коммуникационные услуги прекращают.

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Источник: РБК-Украина

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