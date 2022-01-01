Із суботи, 1 січня, в Україні набув чинності закон Про електронні комунікації. Згідно з цим документом, для відновлення втраченої SIM-карти українцям потрібно буде надати персональні дані.

Як прописано в ч. 2 статті 107 закону, відновлення послуг мобільного зв’язку в разі втрати SIM-карти чи e-SIM можливе лише за умови ідентифікації такого абонента в постачальника послуги (оператора).

При цьому абонент повинен надати персональні дані.

– Відновлення послуг у разі втрати електронних ідентифікаційних засобів знеособленим (анонімним) абонентом (у тому числі SIM-карти, е-SIM…) здійснюється за умови ідентифікації цього абонента у постачальника електронних комунікаційних послуг та надання персональних даних, – йдеться в тексті закону.

В інших випадках громадяни мають право користуватися послугами зв’язку знеособлено, як це було до цього.

– Кінцевий користувач має право отримувати послугу знеособлено відповідно до правил надання та отримання електронних комунікаційних послуг, – зазначається в ч. 5 статті 104 закону.

Окремо прописано, що комунікаційні послуги, які надаються українцям, знеособлено (тобто анонімно), розшифруванню не підлягають.

Загалом закон Про електронні комунікації регулює відносини на цьому ринку між державою, надавачами та отримувачами послуг. Документ, зокрема, передбачає збільшення штрафу для постачальників послуг у разі порушення прав користувачів; зменшення спаму; можливість обирати окремі послуги (а не в пакеті) тощо.

Нещодавно представник партії Слуга народу та заступник голови парламентського Комітету з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко розповів, що українців можуть зобов’язати прив’язати свої SIM-карти до паспортів. Йдеться про ті телефонні номери, які під’єднані до банківських карток.

За словами нардепа, такий перехід на контракт з оператором мобільного зв’язку допоможе захистити від шахраїв банківські рахунки громадян, які прив’язані до телефонних номерів.

Федієнко зазначав, що зараз проводиться соціологічне дослідження, чи сприймають таке нововведення українці.