Погода на рождественские выходные в Украине будет преимущественно солнечной. Только 9 января предполагается облачность, а в отдельных регионах – снег и мокрый снег.
Кроме того, на Рождество станет ощутимо прохладнее. Уже ночью 8 января местами столбики термометров опустятся до -10°.
В пятницу, 7 января, будет солнечно на всей территории страны.
На Севере температура воздуха днем будет держаться на уровне от -1 до +1°. Ночью наиболее прохладно будет в Сумах – до -5°.
Не слишком будут отличаться показатели и на Западе.
На Востоке днем будет на два градуса выше – +3°, а ночью – до -2° (в Харьковской области).
До +2° днем и до -4° ночью будет в центральных областях.
В этот же день на Юге будет несколько теплее. До +7° днем и до +5° ночью синоптики прогнозируют в Крыму.
В субботу, 8 января, предполагается переменная облачность.
На Севере дневная температура составит уже до -3°, а ночная – до -10° в Житомирской, Черниговской и Сумской областях.
На Западе такие же температуры будут в Черновицкой области, а в Центре – в Черкасской области.
На градус прохладнее днем будет на Востоке в Харьковской и Луганской областях.
На Юге так же, как и в день Рождества, температура воздуха днем не изменится – до +7° (в Крыму), а уже ночью местами будет колебаться от -1 до +1° в Симферополе и вплоть до -7° в Запорожье.
В воскресенье, 9 января, украинцы, согласно прогнозу Укргидрометцентра, солнца не увидят. Облачно будет во всех областях страны.
На Севере днем будет идти мокрый снег. Температура воздуха составит до -3°.
Снежить и днем, и ночью будет на Западе, кроме Волынской, Львовской и Ивано-Франковской областей.
Облачно, без осадков и до -3° днем будет на Востоке.
В центральных областях осадки предусматриваются только в Винницкой области.
На Юге, в частности в Крыму, станет еще теплее, чем в предыдущие два дня, – до +9°. В Запорожской области ночью возможны морозы до -1°.
Согласно прогнозу погоды на январь 2022 года от Укргидрометцентра, средняя месячная температура в Украине ориентировочно составит от -1° до -5°, в Крыму – от 0° до +1°.
Такие показатели, отмечают синоптики, близки к климатической норме.