Погода на рождественские выходные в Украине будет преимущественно солнечной. Только 9 января предполагается облачность, а в отдельных регионах – снег и мокрый снег.

Кроме того, на Рождество станет ощутимо прохладнее. Уже ночью 8 января местами столбики термометров опустятся до -10°.

В пятницу, 7 января, будет солнечно на всей территории страны.

На Севере температура воздуха днем будет держаться на уровне от -1 до +1°. Ночью наиболее прохладно будет в Сумах – до -5°.

Не слишком будут отличаться показатели и на Западе.

На Востоке днем будет на два градуса выше – +3°, а ночью – до -2° (в Харьковской области).

До +2° днем и до -4° ночью будет в центральных областях.

В этот же день на Юге будет несколько теплее. До +7° днем и до +5° ночью синоптики прогнозируют в Крыму.

В субботу, 8 января, предполагается переменная облачность.

На Севере дневная температура составит уже до -3°, а ночная – до -10° в Житомирской, Черниговской и Сумской областях.

На Западе такие же температуры будут в Черновицкой области, а в Центре – в Черкасской области.

На градус прохладнее днем будет на Востоке в Харьковской и Луганской областях.

На Юге так же, как и в день Рождества, температура воздуха днем не изменится – до +7° (в Крыму), а уже ночью местами будет колебаться от -1 до +1° в Симферополе и вплоть до -7° в Запорожье.

В воскресенье, 9 января, украинцы, согласно прогнозу Укргидрометцентра, солнца не увидят. Облачно будет во всех областях страны.

На Севере днем будет идти мокрый снег. Температура воздуха составит до -3°.

Снежить и днем, и ночью будет на Западе, кроме Волынской, Львовской и Ивано-Франковской областей.

Облачно, без осадков и до -3° днем будет на Востоке.

В центральных областях осадки предусматриваются только в Винницкой области.

На Юге, в частности в Крыму, станет еще теплее, чем в предыдущие два дня, – до +9°. В Запорожской области ночью возможны морозы до -1°.

Согласно прогнозу погоды на январь 2022 года от Укргидрометцентра, средняя месячная температура в Украине ориентировочно составит от -1° до -5°, в Крыму – от 0° до +1°.

Такие показатели, отмечают синоптики, близки к климатической норме.