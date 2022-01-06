Погода на різдвяні вихідні в Україні буде переважно сонячною. Лише 9 січня передбачається хмарність, а в окремих регіонах – сніг та мокрий сніг.

Крім того, на Різдво стане відчутно прохолодніше. Уже вночі 8 січня подекуди стовпчики термометрів опустяться до -10°.

У п’ятницю, 7 січня, буде сонячно на всій території країни.

На Півночі температура повітря удень триматиметься на рівні від -1 до +1°. Уночі найбільш прохолодно буде в Сумах – до -5°.

Не надто відрізнятимуться показники і на Заході.

На Сході вдень буде на два градуси вище – +3°, а вночі – до -2° (у Харківській області).

До +2° удень та до -4° уночі буде в центральних областях.

Цього ж дня на Півдні буде дещо тепліше. До +7° удень та до +5° уночі синоптики прогнозують у Криму.

У суботу, 8 січня, передбачається мінлива хмарність.

На Півночі денна температура становитиме вже до -3°, а нічна – до -10° у Житомирській, Чернігівській та Сумській областях.

На Заході такі ж температури будуть у Чернівецькій області, а в Центрі – у Черкаській області.

На градус прохолодніше вдень буде на Сході в Харківській та Луганській областях.

На Півдні так само, як і у день Різдва, температура повітря вдень не зміниться – до +7° (у Криму), а вже вночі подекуди коливатиметься від -1 до +1° в Сімферополі та аж до -7° в Запоріжжі.

У неділю, 9 січня, українці, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, сонця не побачать. Хмарно буде в усіх областях країни.

На Півночі вдень йтиме мокрий сніг. Температура повітря становитиме до -3°.

Сніжитиме і вдень, і вночі на Заході, крім Волинської, Львівської та Івано-Франківської областей.

Хмарно, без опадів та до -3° удень буде на Сході.

У центральних областях опади передбачаються лише у Вінницькій області.

На Півдні, зокрема в Криму, стане ще тепліше, ніж у попередні два дні, – до +9°. У Запорізькій області вночі можливі морози до -1°.

Згідно з прогнозом погоди на січень 2022 року від Укргідрометцентру, середня місячна температура в Україні орієнтовно становитиме від -1° до -5°, у Криму – від 0° до +1°.

Такі показники, зазначають синоптики, є близькими до кліматичної норми.