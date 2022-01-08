Работодателей в Украине начнут штрафовать за указывание желаемого пола, цвета кожи, расы или возраста в вакансиях.

Соответствующие изменения в закону О рекламе вступили в силу 8 января.

Таким образом власти пытаются препятствовать дискриминации, в первую очередь – по половому признаку.

В целом запрет на дискриминацию в рекламе вакансий в Украине действует с 1996 года.

Работодателям запрещено писать желаемый возраст кандидатов, их пол, расу, цвет кожи, социальное происхождение, имущественное положение и место жительства.

За нарушение нормы работодателям грозит штраф в десятикратном размере от минимальной зарплаты. На данный момент это 65 тыс. грн.

Штраф необходимо будет заплатить в течение 15 календарных дней с момента вручения документа, его будет налагать Госслужба по вопросам труда.

В случае, если штраф не будет оплачен, его можно будет взыскать через суд.