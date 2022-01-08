Роботодавців в Україні почнуть штрафувати за вказівку бажаної статі, кольору шкіри, раси чи віку у вакансіях.

Відповідні зміни до закону Про рекламу набули чинності 8 січня.

Таким чином влада намагається перешкоджати дискримінації, насамперед – за статевою ознакою.

Загалом заборона на дискримінацію в рекламі вакансій в Україні діє з 1996 року.

Роботодавцям заборонено писати бажаний вік кандидатів, їх стать, расу, колір шкіри, соціальне походження, майновий стан та місце проживання.

За порушення норми роботодавцям загрожує штраф у десятикратному розмірі від мінімальної зарплати. На сьогодні це 65 тис. грн.

Штраф необхідно буде сплатити протягом 15 календарних днів з моменту вручення документа, його накладатиме Держслужба з питань праці.

Якщо штраф не буде оплачений, його можна буде стягнути через суд.