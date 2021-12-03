Кабинет министров Украины предлагает запретить дискриминацию работающих женщин в период беременности, родов, а также вскармливания ребенка.
Соответствующий законопроект был поддержан на заседании правительства 2 декабря.
Как объяснили в Министерстве экономики, сейчас в украинском трудовом законодательстве есть ряд устаревших норм, фактически ограничивающих права женщины. Поэтому и был разработан новый законопроект.
В этом документе можно выделить ряд ключевых норм:
1. На законодательном уровне запрещается дискриминация в трудовых отношениях по признаку беременности.
2. Беременным женщинам будут предоставлены гарантии на период медобследований, рекомендованных врачом. Такую женщину должны освободить от работы на время обследований и сохранить за ней среднюю зарплату.
3. Запрещается использование труда беременных женщин и женщин, вскармливающих ребенка до полутора лет, на работах с тяжелыми или вредными условиями, на подземных работах. Запрещается привлекать таких женщин к подъему вещей, масса которых превышает нормы.
4. Беременных женщин, а также женщин, вскармливающих ребенка до полутора лет, не смогут привлекать к ночным и сверхурочным работам, к труду в выходные, праздничные и нерабочие дни, отправлять их в командировки.
5. Продолжительность отпуска по беременности и родам должна составлять не менее 126 календарных дней.
6. Запрещается отказывать женщинам во время беременности и вскармливания ребенка в принятии на работу и снижать им зарплату.
7. Запрещается расторгать трудовой договор с беременными женщинами, а также женщинами, имеющими детей в возрасте до 1,5 лет (кроме случая ликвидации предприятия или организации).
Теперь этот законопроект должна рассмотреть Верховная Рада.
В сентябре этого года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5388 о трудовых отношениях. Он должен упростить порядок заключения трудовых договоров и вопросы испытательного срока.
Кроме того, нардепы предварительно поддержали законопроект, на законодательном уровне регулирующий работу фрилансеров.