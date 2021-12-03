Кабинет министров Украины предлагает запретить дискриминацию работающих женщин в период беременности, родов, а также вскармливания ребенка.

Соответствующий законопроект был поддержан на заседании правительства 2 декабря.

Как объяснили в Министерстве экономики, сейчас в украинском трудовом законодательстве есть ряд устаревших норм, фактически ограничивающих права женщины. Поэтому и был разработан новый законопроект.

В этом документе можно выделить ряд ключевых норм:

1. На законодательном уровне запрещается дискриминация в трудовых отношениях по признаку беременности.

2. Беременным женщинам будут предоставлены гарантии на период медобследований, рекомендованных врачом. Такую женщину должны освободить от работы на время обследований и сохранить за ней среднюю зарплату.

3. Запрещается использование труда беременных женщин и женщин, вскармливающих ребенка до полутора лет, на работах с тяжелыми или вредными условиями, на подземных работах. Запрещается привлекать таких женщин к подъему вещей, масса которых превышает нормы.

4. Беременных женщин, а также женщин, вскармливающих ребенка до полутора лет, не смогут привлекать к ночным и сверхурочным работам, к труду в выходные, праздничные и нерабочие дни, отправлять их в командировки.

5. Продолжительность отпуска по беременности и родам должна составлять не менее 126 календарных дней.

6. Запрещается отказывать женщинам во время беременности и вскармливания ребенка в принятии на работу и снижать им зарплату.

7. Запрещается расторгать трудовой договор с беременными женщинами, а также женщинами, имеющими детей в возрасте до 1,5 лет (кроме случая ликвидации предприятия или организации).

Теперь этот законопроект должна рассмотреть Верховная Рада.

В сентябре этого года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5388 о трудовых отношениях. Он должен упростить порядок заключения трудовых договоров и вопросы испытательного срока.

Кроме того, нардепы предварительно поддержали законопроект, на законодательном уровне регулирующий работу фрилансеров.