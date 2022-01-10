Украинцы прибыли в Киев из Казахстана

В Киев из Казахстана прибыли украинцы. Граждане прилетели из столицы страны Нур-Султан рейсовым самолетом.

На борту находятся 33 украинца и иностранца.

– Мы добирались на автомобиле. Нас было четверо в машине. На блокпостах нас проверили и записали наши данные, — рассказал один из пассажиров о том, как он добрался до аэропорта в Казахстане.

По его словам, в Караганде все спокойно, а большинство активных действий происходили в крупных городах. В городе на улицы вышли более тысячи человек, но митинг был мирный. Парень говорит, что Интернет с началом протестных акций отсутствовал, а сейчас его предоставляют на пару часов.

— Если считают, что человек “подозрительный”, то записывают его личные данные… Военных в городе не так много. Больше военных на блокпостах и ​​возле админзданий, — рассказал пассажир.

Другой мужчина подтвердил, что в Алматы действительно велись бои, и многие не могут оттуда вылететь.

Между тем, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба проинформировал, что в настоящее время ведомство работает над организацией возвращения остальных украинцев, которые обратились за помощью, особенно в Алматы, из-за отмены рейсов на фоне массовых протестов в Казахстане. По его данным, следующие рейсы запланированы на 13 и 16 января.

Ситуация в Казахстане

2 января вспыхнули массовые протесты в Казахстане из-за повышения цен на автогаз. Вскоре произошли беспорядки, во время которых пострадали люди.

Во время протестов происходили жесткие столкновения между протестующими и силовиками, захват государственных построек и резиденции президента.

По данным оперативного штаба Казахстана, по состоянию на утро 9 января, по меньшей мере погибли двое и еще 163 военнослужащих получили ранения в результате беспорядков.

Источник: Суспільне