Українці прибули до Києва з Казахстану

До Києва із Казахстану прибули українці. Громадяни прилетіли зі столиці країни Нур-Султана рейсовим літаком.

На борту перебуває 33 українця та іноземця.

– Ми добирались автомобілем. Нас було четверо в машині. На блокпосту нас перевірили та записали дані, — розповів один із пасажирів про те, як він дістався аеропорту в Казахстані.

За його словами, наразі в Караганді все спокійно, а більшість активних дій відбувалась у великих містах. У місті на вулиці вийшли понад тисяча людей, але мітинг був мирний. Хлопець каже, Інтернет з початком протестних акцій був відсутній, а зараз його дають на пару годин.

– Якщо вважають, що людина “підозріла”, то записують її особисті дані… Військових у місті не так багато. Найбільше військових на блокпостах та біля адмінбудівель, — розповів пасажир.

Інший чоловік підтвердив, що в Алмати справді велися бої, і багато людей не можуть звідти вилетіти.

Тим часом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поінформував, що наразі відомство працює над організацією повернення решти українців, які звернулися по допомогу, особливо в Алмати, через скасування рейсів на тлі масових протестів у Казахстані. За його даними, наступні рейси заплановані на 13 і 16 січня.

Ситуація у Казахстані

2 січня спалахнули масові протести у Казахстані через підвищення цін на автогаз. Незабаром сталися заворушення, під час яких постраждали люди.

Під час протестів відбувалися жорсткі зіткнення між протестувальниками та силовиками, захоплення державних будівель та резиденції президента.

За даними оперативного штабу Казахстану, станом на ранок 9 січня, щонайменше загинули двоє та ще 163 військовослужбовців дістали поранення унаслідок заворушень.

Джерело: Суспільне