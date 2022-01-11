Печатные СМИ Украины начнут выходить на государственном языке: когда вступит в силу закон

В Украине в конце недели вступит в силу 25 статья закона Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, которая регламентирует его использование в сфере печатных средств массовой информации (СМИ).

Согласно данным, опубликованным на Правительственном портале, речь идет о следующих изменениях:

языком, на котором должна издаваться пресса в Украине, является государственный. У издания может выходить также иноязычные версии, но все они должны издаваться под одинаковым названиям, соответствовать друг другу по объему, содержанию и способу печати. Кроме того, их выпуски должны издаваться в один и тот же день и иметь одинаковую нумерацию;

СМИ на иностранных языках можно распространять по подписке при условии обеспечения их учреждениями возможности подписки в Украине такого же издания на госязыке;

учредителей обязали изготовлять, публиковать, а также – доставлять обязательный экземпляр документов (номеров или выпусков печатных СМИ) на госязыке в порядке, который определяет закон;

Печатные СМИ на госязыке в каждом месте распространения прессы должны составлять не менее половины названий.

Уточняется, что все эти требования не распространяются на издания, которые выходят на языках Европейского Союза и крымскотатарском. До конца июля 2024 года изменения не коснутся также местной прессы.