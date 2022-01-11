Друковані ЗМІ України почнуть виходити державною мовою: коли набуде чинності закон

В Україні наприкінці тижня набуде чинності 25 стаття закону Про забезпечення функціонування української мови як державної, що регламентує її використання у сфері друкованих засобів масової інформації (ЗМІ).

Згідно з даними, опублікованими на Урядовому порталі, йдеться про такі зміни:

Мовою, якою має видаватися преса в Україні, є державна. У видання можуть виходити також іншомовні версії, але всі вони мають видаватися під однаковими назвами, відповідати одна одній за обсягом, змістом та способом друку. Крім того, їхні випуски повинні видаватися в той самий день і мати однакову нумерацію.

ЗМІ іноземними мовами можна розповсюджувати за підпискою за умови забезпечення їх установами можливості підписки в Україні такого ж видання держмовою.

Засновників зобов’язали виготовляти, публікувати, а також – доставляти обов’язковий екземпляр документів (номерів або випусків друкованих ЗМІ) держмовою у порядку, що визначає закон.

Друковані ЗМІ держмовою у кожному місці поширення преси мають становити не менше половини назв.

Уточняється, що всі ці вимоги не поширюються на видання, що виходять мовами Європейського Союзу та кримськотатарською. До кінця липня 2024 року зміни не стосуватимуться також місцевої преси.