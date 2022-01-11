Под Кропивницким признали виновным в распутных действиях в отношении малолетних девочек, а также – в хранении детской порнографии, 22-летнего местного жителя.

Так, по данным Кропивницкой окружной прокуратуры, мужчина совершил развратные действия в отношении трех малолетних девочек в возрасте семи и восьми лет во дворе многоэтажки в поселке Горном (часть 2 статьи 156 Уголовного кодекса).

Инциденты происходили в августе 2021 года.

Также следствие доказало факты доступа и умышленного хранения обвиняемым детской порнографии с использованием информационно-телекоммуникационных систем (часть 1 статьи 301-1 Уголовного кодекса).

Ленинский райсуд вынес обвинительный приговор в отношении этого мужчины.

Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься учебной или воспитательной деятельностью с детьми.

Также ему запретили на три года занимать должности, связанные с работой с детьми.

Приговор законную силу пока не вступил.

Имя и фамилия мужчины не называются, ни он, ни его защита пока что публично не комментировали данное дело.

Источник: Кировоградская областная прокуратура