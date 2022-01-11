Під Кропивницьким визнали винним у розпусних діях щодо малолітніх дівчаток, а також у зберіганні дитячої порнографії, 22-річного місцевого жителя.

Так, за даними Кропивницької окружної прокуратури, чоловік вчинив розпусні дії щодо трьох малолітніх дівчаток у віці семи та восьми років у дворі багатоповерхівки у селищі Гірничому (частина 2 статті 156 Кримінального кодексу).

Інциденти відбувалися у серпні 2021 року.

Також слідство довело факти доступу та навмисного зберігання обвинуваченим дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем (частина 1 статті 301-1 Кримінального кодексу).

Ленінський райсуд виніс обвинувальний вирок щодо цього чоловіка.

Йому призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з позбавленням права займатись навчальною чи виховною діяльністю з дітьми.

Також йому заборонили три роки займати посади, пов’язані з роботою з дітьми.

Вирок суду поки не набув чинності.

Ім’я та прізвище чоловіка не називаються – ані він, ані його захист поки що публічно не коментували цю справу.

Джерело: Кіровоградська обласна прокуратура