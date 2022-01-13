На Сумщине к 8 годам за решеткой приговорен боевик “ДНР”

В Сумской области к 8 годам лишения свободы приговорили одессита, который участвовал в деятельности террористической организации “ДНР”.

Прокурор в суде доказал, что осужденный в 2014 году добровольно уехал в Донецк и принимал участие в преступной деятельности “ДНР”.

– Он имеет воинское звание лейтенант, награжден террористической организацией медалью “За боевые заслуги”. Был назначен на должность командира отделения спецподразделения. Среди прочего он лично сопровождал военную технику и был охранником одного из руководителей незаконного формирования, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в суде гражданин свою вину признал частично, согласился, что он около 2,5 лет был военнослужащим “ДНР”, однако не признал, что принимал участие в деятельности террористической организации. Несмотря на его позицию, вину доказали согласно доказательствам.

Боевик был признан виновным в деятельности террористической организации по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины и приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества, кроме жилья.

Приговора суда он ждал за решеткой.

В Праге Апелляционный суд изменил приговор 27-летнему гражданину Чехии Лукашу Новачеку.

Так, ранее его приговорили к 20 годам лишения свободы за участие в войне на Донбассе в рядах российско-оккупацинных войск.

По данным Radio Prague International, срок тюремного заключения Новачека снизили до 6 лет, так как суд счел недоказанным факт, что житель Карловарского края участвовал в боевых действиях.

Так, чеха признали виновным в участии в действиях организованной преступной группировки, но не в терроризме, который карается в его стране лишением свободы сроком до 26 лет.

Как сообщается, Новачек признался, что в июне 2015 года он выезжал на восток Украины. Но при этом он отрицает, что участвовал в военных операциях, и утверждает, что в Донецк он приехал к девушке по имени Наташа, с которой познакомился по интернету.

Чех уточнил, что после прибытия в так называемую ДНР с ним связались знакомые девушки, которые предложили ему вступить в “Донецкую армию”.

Новачек сказал, что занял там гражданскую должность – работал поваром ради заработка.