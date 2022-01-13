На Сумщині до 8 років за ґратами засуджено бойовика “ДНР”

На Сумщині до 8 років позбавлення волі засудили одесита, який брав участь у діяльності терористичної організації “ДНР”.

Прокурор у суді довів, що засуджений у 2014 році добровільно поїхав у Донецьк та брав участь у злочинній діяльності “ДНР”.

– Він має військове звання лейтенант, нагороджений терористичною організацією медаллю “За боевые заслуги”. Чоловік був призначений на посаду командира відділення спецпідрозділу. Серед іншого він особисто супроводжував військову техніку та був охоронцем одного з керівників незаконного формування, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у суді громадянин свою вину визнав частково, погодився, що він близько 2,5 років був військовослужбовцем “ДНР”, однак не визнав, що брав участь у діяльності терористичної організації. Попри його позицію, вину довели, згідно з доказами.

Бойовика визнали винним у діяльності терористичної організації за ч. 1 ст. 258-3 КК України та засудили до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла.

На вирок суду він чекав за ґратами.

У Празі Апеляційний суд змінив вирок 27-річному громадянинові Чехії Лукашу Новачеку.

Так, раніше його засудили до 20 років позбавлення волі за участь у війні на Донбасі у лавах російсько-окупаційних військ.

За даними Radio Prague International, термін тюремного ув’язнення Новачека знизили до шести років, оскільки суд визнав недоведеним факт, що житель Карловарського краю брав участь у бойових діях.

Так, чеха визнали винним в участі у діях організованого злочинного угруповання, але не в тероризмі, який карається у його країні позбавленням волі на строк до 26 років.

Як повідомляється, Новачек зізнався, що у червні 2015 року він виїжджав на схід України. Але при цьому він заперечує, що брав участь у військових операціях, і стверджує, що до Донецька він приїхав до дівчини на ім’я Наташа, з якою познайомився через інтернет.

Чех уточнив, що після прибуття до так званої ДНР із ним зв’язалися знайомі дівчата, які запропонували йому вступити до “Донецької армії”.

Новачек сказав, що обійняв громадянську посаду – працював кухарем заради заробітку.