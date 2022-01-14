Укртрансбезопасность приняла решение возобновить действие лицензии Укрзализныци на перевозку пассажиров и опасных грузов.

12 января, УТБ получила от АО УЗ заявление со сведениями об устранении оснований, повлекших прекращение действия лицензии.

В Укртрансбезопасности проинформировали также, что получили от АО УЗ квитанцию ​​об уплате штрафа, предусмотренного Кодексом Украины об административных правонарушениях.

— Информация, предоставленная железнодорожной компанией, свидетельствует об устранении в полном объеме большого числа несоответствий. В процессе устранения пока что находятся несоответствия, исправление которых требует значительных финансовых затрат, — отметили в УТБ.

Учитывая положительную динамику устранения несоответствий, Укртрансбезопасностью принято решение о возобновлении действия лицензии АО Укрзализныця.

В ведомстве акцентировали, что в дальнейшем устранение несоответствий будет контролироваться ежемесячно и будет включено в перечень вопросов последующей плановой проверки.

Напомним, что ранее УТБ, согласно приказу №1044 от 30 января 2021 года, приостановило действие лицензии УЗ на перевозку пассажиров и опасных грузов.

УЗ необходимо срочно инвестировать в ремонт находящихся в критическом состоянии путей.

Как заявил президент ОП Укрметаллургпром Александр Каленков во избежание масштабных аварий, из 19 тыс. основных железнодорожных путей нужно ремонтировать почти половину.

Источник: ЦТС