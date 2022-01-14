Укртрансбезпека ухвалила рішення відновити дію ліцензії Укрзалізниці на перевезення пасажирів та небезпечних вантажів.

12 січня, УТБ отримала від АТ УЗ заяву з відомостями про усунення підстав, які спричинили припинення дії ліцензії.

В Укртрансбезпеці поінформували також, що отримали від АТ УЗ квитанцію про сплату штрафу, передбаченого Кодексом України про адміністративні правопорушення.

– Інформація, надана залізничною компанією, свідчить про усунення у повному обсязі значної частини невідповідностей. У процесі усунення поки що знаходяться невідповідності, виправлення яких потребує значних фінансових витрат, – зазначили в УТБ.

Враховуючи позитивну динаміку усунення невідповідностей, Укртрансбезпекою прийнято рішення щодо відновлення дії ліцензії АТ Укрзалізниця.

У відомстві акцентували, що надалі усунення невідповідностей контролюватиметься щомісяця та буде включено до переліку питань наступної планової перевірки.

Нагадаємо, що раніше УТБ, згідно з наказом №1044 від 30 січня 2021 року, призупинило дію ліцензії АТ Укрзалізниця на перевезення пасажирів та небезпечних вантажів.

Укрзалізниці необхідно терміново інвестувати у ремонт колій, що перебувають у критичному стані.

Як заявив президент ОП Укрметалургпром Олександр Каленков, щоб уникнути масштабних аварій, з 19 тис. основних залізничних колій потрібно ремонтувати майже половину.

Джерело: ЦТС