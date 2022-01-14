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Укрзалізниця отримає оновлену ліцензію на перевезення пасажирів та небезпечних вантажів

Абрамова Юлія редакторка стрічки
Укрзалізниця отримає оновлену ліцензію на перевезення пасажирів та небезпечних вантажів

Укртрансбезпека ухвалила рішення відновити дію ліцензії Укрзалізниці на перевезення пасажирів та небезпечних вантажів.

12 січня, УТБ отримала від АТ УЗ заяву з відомостями про усунення підстав, які спричинили припинення дії ліцензії.

В Укртрансбезпеці поінформували також, що отримали від АТ УЗ квитанцію про сплату штрафу, передбаченого Кодексом України про адміністративні правопорушення.

– Інформація, надана залізничною компанією, свідчить про усунення у повному обсязі значної частини невідповідностей. У процесі усунення поки що знаходяться невідповідності, виправлення яких потребує значних фінансових витрат, – зазначили в УТБ.

Враховуючи позитивну динаміку усунення невідповідностей, Укртрансбезпекою прийнято рішення щодо відновлення дії ліцензії АТ Укрзалізниця.

У відомстві акцентували, що надалі усунення невідповідностей контролюватиметься щомісяця та буде включено до переліку питань наступної планової перевірки.

Нагадаємо, що раніше УТБ, згідно з наказом №1044 від 30 січня 2021 року, призупинило дію ліцензії АТ Укрзалізниця на перевезення пасажирів та небезпечних вантажів.

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Укрзалізниці необхідно терміново інвестувати у ремонт колій, що перебувають у критичному стані.

Як заявив президент ОП Укрметалургпром Олександр Каленков, щоб уникнути масштабних аварій, з 19 тис. основних залізничних колій потрібно ремонтувати майже половину.

Джерело: ЦТС

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