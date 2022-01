У межах досяжності від кордону Білорусі з Україною помітили військову техніку РФ.

Про це повідомляють у Лабораторії цифрових криміналістичних досліджень DFRLab.

Згідно з опублікованими даними, російська військова техніка прибула до Білорусі 17 січня потягами. Зокрема, відмічені 220-мм реактивні системи залпового вогню БМ-27 та інша техніка.

Їх зафіксували у таких білоруських містах, як Мінськ, Речиця, Гомель.

Протягом тижня має приїхати додаткове обладнання.

У виданні нагадали, що в останні місяці Росія перекидала сили та техніку на північний схід, схід та південь біля кордонів України.

Але розгортання в Білорусі чинитиме додатковий тиск на Україну вздовж північного кордону, на північ від Києва.

Раніше білоруське державне ЗМІ БЕЛТА повідомляло, що російська військова техніка прибула до Білорусі для участі у спільних навчаннях Allied Resolve, які відбуваються на західному та південному кордонах країни.

– Тим не менш, ці події викликають занепокоєння з огляду на їх час, масштаб російського нарощування та участь обладнання, що надходить з Далекого Сходу Росії. Згідно з повідомленням, навчання заплановано на лютий, – йдеться у матеріалі.

Гомельська область

У південно-східне білоруське місто Гомель російська колона прибула 17 січня.

Туди пригнали 220-мм реактивну систему залпового вогню БМ-27 та 11 транспортно-зарядних машин 9Т452.

DFRLab відстежила потяг з моменту його відправлення з депо біля озера Байкал у Східному військовому окрузі Росії.

Так, гомельчанин опублікував відео, на якому видно, як техніка прибуває на станцію Новобелицька, а користувачі Twitter вказали геолокацію.

В Беларусь заехали русские. Помыслище, Степянка. После неудачи в Казахстане отыгрывается в РБ? Собирается на Киев? дБ ть pic.twitter.com/aw7gh1dO7z — ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל???????????????????????????????????????? (@herooftheday10) January 17, 2022

58. We believe same Belarusan BM-27 Uragan MLRS unit in twt 57 was filmed here at Novobelitskaya station south Gomel suburbs located by @john_marquee at 52.39936, 31.03413. Possibly unloaded here prior to route south. Here 13x 9T452 transloaders for BM-27.https://t.co/wULNa5nKj7 pic.twitter.com/N3qR1NfXiy — Dan (@Danspiun) January 17, 2022

Того ж дня з’явилося ще одне відео, де видно, як цю техніку перевозять автотранспортом через Гомель.

Згідно з геолокацією, російську військову техніку перегнали в південну частину міста.

У точці, де військова техніка Росії потрапила на камеру, вона прямувала просто до українського кордону, лише за 30 км від нього.

Як уточнюється, ефективна дальність стрілянини реактивної системи залпового вогню БМ-27 – 32 км, а максимальна дальність – 90 км.

У коментарях у мережі вказали, що техніку було перевезено з Гомеля у бік Речиці.

Це підтвердили відкриті знімки колони з 19 військових машин, які були припарковані на узбіччі 108-кілометрової ділянки траси М-10, що з’єднує Гомель та Калінковичі, неподалік кільцевої розв’язки, що веде до Речиці.

У деяких місцевих білоруських виданнях стверджувалося, що військова техніка попрямувала з Гомеля у напрямку Хойників, уздовж кордону з Україною, за 150 км на північ від Києва.

Колона, вірогідно, складалася переважно з транспортних засобів тилового забезпечення, як-от бензовози та інший транспорт. За нею слідували цивільна вантажівка та автобус.

Після того, як до Гомеля прибуло кілька транспортно-зарядних для реактивної установки БМ-27, пускові установки БМ-27 з’явилися на залізничному вокзалі в Речиці. Аналіз відеозапису з відкритих джерел показав, що дві групи залізничних вагонів припарковані окремими шляхами для розвантаження вантажів по обидва боки від станції. На кадрах видно реактивні установки БМ-27 та супутнє обладнання.

На одному відео за межами станції видно, як три реактивні установки БМ-27 залишають станцію і їдуть на захід, у напрямку виїзду з міста. Як повідомляється, їхнє розташування в цей момент – невідоме.

Мінська область

У білоруській столиці Мінську та її околицях також з’явилася російська техніка. На одному відео було показано поїзд, у якому містилися близько дюжини бойових машин піхоти БМП-2, вантажівки зв’язку та вантажівки загального призначення.

Потяг на відео рухався у південно-західному напрямку, у бік міста Барановичі, де розташований великий військовий полігон.

За день до цього відео, на яке потрапив цей же потяг, завантажували в TikTok.

За даними DFRLab, місце, що потрапило на відео – місто Ішим у Тюменській області в Росії.

– З огляду на контекст пересування російських військових, який спостерігався останніми тижнями, цей поїзд, ймовірно, прибув з Далекого Сходу Росії, – йдеться у повідомленні.

Білоруські ЗМІ також опублікували серію фото та відео, де можна побачити, як потяги з російською військовою технікою рухаються до Білорусі чи всередині неї. Один поїзд, родом зі Східного військового округу, був зображений у Смоленську на шляху до Мінська.

Gomel, a column of Belarusian MLRS “Hurricane” is moving towards the highway to Chernihiv. pic.twitter.com/exCKKs4HMu — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) January 17, 2022

Той самий потяг зафіксували на відео в Єкатеринбурзі – він їхав із вокзалу вночі.

Моніторингова група Conflict Intelligence Team (CIT), що базується в Москві, проаналізувавши фото з соцмереж, відзначила, що обладнання, ймовірно, надійшло з 16-ї бригади радіаційного, біологічного і хімічного захисту в Далекосхідному регіоні Росії в Приморському краї.

Today @MotolkoHelp posted photographs and a video of a train carrying Russian military vehicles, reportedly filmed near Minsk, Belarus. According to railcar trackers, the train comes from Ruzhino station in Russia’s Far East.https://t.co/hKqwx1c1kRhttps://t.co/2x1FkFu42z — CIT (en) (@CITeam_en) January 17, 2022

Джерело: Medium

Фото: DFRLab