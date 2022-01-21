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Факты / Мир

Блинкен – Кремлю: отведите войска, если не планируете вторжение в Украину

Анастасия Гевко редактор ленты
Ентоні Блінкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым призвал Кремль доказать, что РФ не планирует вторжение в Украину.

– Если Россия хочет убедить мир в том, что у нее нет агрессивных настроений по отношению к Украине, то нужно начать с деэскалации и отвести войска от границы. А также – начать дипломатический диалог, как мы сделали сегодня. Мы планируем продолжать его на протяжении следующих недель и дней, – подчеркнул он.

Заявление о том, что Россия не планирует нападать на Украину, сделал, в частности, российский министр Лавров, выступая на брифинге перед Блинкеном.

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Фото: Getty Images

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