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Блінкен – Кремлю: відведіть війська, якщо не плануєте вторгнення в Україну

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Ентоні Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції за підсумками переговорів із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим закликав Кремль довести, що РФ не планує вторгнення в Україну.

– Якщо Росія хоче переконати світ у тому, що вона не має агресивних настроїв щодо України, то треба почати з деескалації та відвести війська від кордону. А також – розпочати дипломатичний діалог, як ми зробили сьогодні. Ми плануємо продовжувати його протягом наступних тижнів та днів, – наголосив він.

Заяву про те, що Росія не планує нападати на Україну, зробив зокрема російський міністр Лавров, виступаючи на брифінгу перед Блінкеном.

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Фото: Getty Images

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