Держсекретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції за підсумками переговорів із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим закликав Кремль довести, що РФ не планує вторгнення в Україну.

– Якщо Росія хоче переконати світ у тому, що вона не має агресивних настроїв щодо України, то треба почати з деескалації та відвести війська від кордону. А також – розпочати дипломатичний діалог, як ми зробили сьогодні. Ми плануємо продовжувати його протягом наступних тижнів та днів, – наголосив він.

Заяву про те, що Росія не планує нападати на Україну, зробив зокрема російський міністр Лавров, виступаючи на брифінгу перед Блінкеном.