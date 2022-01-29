Агресія РФ: Франція сподівається на дипломатію, але допускає нарощування своїх військ у Румунії

Міністр збройних сил Франції Флоранс Парлі повідомила, що її країна сподівається, що кризу на кордоні України з Росією вдасться вирішити за допомогою діалогу та дипломатії.

Але якщо це не спрацює, Франція готова наростити свої війська в сусідній з Україною Румунії, зазначила вона в ефірі радіо France Inter.

– Президент з іншими керівниками мобілізували всі свої сили, щоб досягти деескалації… Діалог продовжується, і ми переконані, що саме через діалог, саме через дипломатичні та політичні рішення ми маємо вирішити цей конфлікт, – наголосила Парлі.

Вона зазначила, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна готова, якщо НАТО ухвалить відповідне рішення, розмістити військові елементи у Румунії, яка межує з Україною.

Міністр додала, що вже їздила до Румунії, щоб обговорити це питання.

Джерело: France Inter