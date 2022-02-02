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РФ може використати для вторгнення в Україну кібератаки – Білий дім

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Білий дім

Заступниця радника з нацбезпеки США з кібернетичних та новітніх технологій Енн Нойбергер висловила думку, що РФ може використати в рамках своїх зусиль з дестабілізації та подальшого вторгнення в Україну кібератаки.

– Ми попереджали про можливі атаки протягом тижнів та місяців, як публічно, так і приватно. Росіяни використовували кібератаки як ключовий компонент проектування сили протягом останнього десятиліття, зокрема як раніше в Україні, – стверджує Нойбергер.

Раніше повідомлялося, що заступниця радника з нацбезпеки США з кібернетичних та новітніх технологій вирушила з робочим візитом до Європи для того, щоб обговорити способи підтримки цифрового захисту на випадок російського вторгнення.

Нагадаємо, в середині січня в Україні відбулася наймасштабніша за останні роки атака на сайти держструктур.

Були недоступні сайти низки міністерств, а також портал електронних послуг Дія.

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Джерело: euronews

Фото: Getty Images

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