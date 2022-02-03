Сегодня, 3 февраля, комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) должна была собраться и объявить победителя конкурса. Но этого в очередной раз не произошло.

В этот раз не смогли собрать кворум из членов комиссии, поэтому не удалось начать самое заседание.

Глава комиссии сообщила, что члены Андрей Гуджал и Елена Бусол проигнорировали встречу, а их коллега Евгений Соболь сообщил, что опаздывает.

Участник комиссии от международных организаций Драго Кос прокомментировал отсутствие коллег тем, что без них невозможно назвать имя победителя.

– Для меня это очень досадно. Мы знаем победителя, но не хотим его объявлять, — сказал он о деятельности комиссии.

Результаты конкурса не могут утвердить уже шесть недель подряд, соответственно победитель тоже не может быть объявлен.

Пока известно, что наибольшее количество баллов (246) в конкурсе набрал детектив Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Александр Клименко. После него следует сотрудник Офиса генпрокурора Андрей Синюк, который имеет 229 баллов.

Предыдущие попытки избрать главу САП

Это не в первый раз, когда конкурсной комиссии не удалось избрать руководителя САП. Предыдущие попытки определить председателя антикоррупционной прокуратуры, которые прошли 21 и 24 декабря прошлого года, завершились тем, что для утверждения результатов комиссии не хватило голосов.

Ранее Окружной административный суд Киева (ОАСК) направил членам комиссии решение об отмене порядка работы как самого органа по избранию главы САП, так и проведения самого конкурса. В ОАСК заявили, что смогли констатировать наличие пробелов в законе по лицу, которое может определять порядок проведения конкурса.

Президент Украины Владимир Зеленский уже выражал надежду на то, что руководителя САП удастся избрать до конца 2021 года.

Меморандум между МВФ и Украиной предусматривает, что главу САП должны избрать до декабря 2021 года.

Источник: Конкурс САП — 2021

Фото: САП