Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Политика

Конкурсной комиссии снова не удалось избрать руководителя САП

Анастасия Гевко редактор ленты
Конкурсной комиссии снова не удалось избрать руководителя САП

Комиссии по избранию руководства Специальной антикоррупционной прокуратуры вновь не удалось набрать достаточно голосов для того, чтобы избрать главу ведомства.

В частности, для утверждения результатов комиссии не хватило голосов. При этом глава комиссии – депутат от фракции За будущее Екатерина Коваль сказала, что необходимо согласование с Офисом генпрокурора ряда вопросов.

К примеру – о том, есть ли у кандидатов допуск к гостайне.

Эту же причину в комиссии называли три дня назад, 21 декабря.

Ранее были обнародованы результаты избрания по итогам собеседований. Так, детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов, а прокурор Офиса генпрокуратуры Андрей Синюк – 229 баллов.

До этого Окружной админсуд Киева направил комиссии решение об отмене порядка работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на главу САП, после чего собеседования продолжились.

В суде сообщили, что констатировали наличие пробела в законе по лицу, которое уполномочено определять порядок проведения конкурса на назначение админдолжностей в САП.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что надеется, что руководителя САП удастся избрать до конца 2021 года.

Согласно меморандуму между МВФ и Украиной, главу САП нужно было избрать до декабря этого года. 

Источник: Украинская правда

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка