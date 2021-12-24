Комиссии по избранию руководства Специальной антикоррупционной прокуратуры вновь не удалось набрать достаточно голосов для того, чтобы избрать главу ведомства.

В частности, для утверждения результатов комиссии не хватило голосов. При этом глава комиссии – депутат от фракции За будущее Екатерина Коваль сказала, что необходимо согласование с Офисом генпрокурора ряда вопросов.

К примеру – о том, есть ли у кандидатов допуск к гостайне.

Эту же причину в комиссии называли три дня назад, 21 декабря.

Ранее были обнародованы результаты избрания по итогам собеседований. Так, детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов, а прокурор Офиса генпрокуратуры Андрей Синюк – 229 баллов.

До этого Окружной админсуд Киева направил комиссии решение об отмене порядка работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на главу САП, после чего собеседования продолжились.

В суде сообщили, что констатировали наличие пробела в законе по лицу, которое уполномочено определять порядок проведения конкурса на назначение админдолжностей в САП.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что надеется, что руководителя САП удастся избрать до конца 2021 года.

Согласно меморандуму между МВФ и Украиной, главу САП нужно было избрать до декабря этого года.