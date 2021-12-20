Офис президента заинтересован, чтобы конкурс по избранию главы САП состоялся до конца года

Офис президента заверил украинцев, что заинтересован в скорейшем завершении необходимых процедур для проведения конкурса на должность нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры до конца 2021 года.

По данным Офиса президента, глава государства Владимир Зеленский и команда ожидают успешного завершения отбора.

В ведомстве отметили, что комиссия имеет для этого необходимые возможности, а конкурсный отбор состоялся согласно действующему законодательству Украины.

– Мы увидели сообщение о решении Окружного административного суда города Киева по иску одного из бывших работников НАБУ относительно процедурных аспектов проведения этого конкурсного отбора, – сообщил Офис президента.

Однако в постоянном органе главы государства подчеркнули, что решение суда еще не окончательное, поэтому его проанализируют согласно требованиям законодательства.

После этого в Офисе президента смогут сделать основательные выводы о решении. Завершающий этап конкурса на должность главы САП состоится в срок, поскольку нет оснований для его затягивания, отметили в ведомстве.

Решение ОАСК

Окружной административный суд Киева частично удовлетворил иск об отмене порядка работы конкурсной комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По данным ОАСК, суд констатировал наличие пробела в законе по лицу, уполномоченному определять порядок проведения конкурса на назначение административных должностей в САП.