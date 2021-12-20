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Факты / Украина / Политика

Офис президента заинтересован, чтобы конкурс по избранию главы САП состоялся до конца года

Юля Захарченко редактор ленты
Офис президента заинтересован, чтобы конкурс по избранию главы САП состоялся до конца года

Офис президента заверил украинцев, что заинтересован в скорейшем завершении необходимых процедур для проведения конкурса на должность нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры до конца 2021 года.

По данным Офиса президента, глава государства Владимир Зеленский и команда ожидают успешного завершения отбора.

В ведомстве отметили, что комиссия имеет для этого необходимые возможности, а конкурсный отбор состоялся согласно действующему законодательству Украины.

– Мы увидели сообщение о решении Окружного административного суда города Киева по иску одного из бывших работников НАБУ относительно процедурных аспектов проведения этого конкурсного отбора, – сообщил Офис президента.

Однако в постоянном органе главы государства подчеркнули, что решение суда еще не окончательное, поэтому его проанализируют согласно требованиям законодательства.

После этого в Офисе президента смогут сделать основательные выводы о решении. Завершающий этап конкурса на должность главы САП состоится в срок, поскольку нет оснований для его затягивания, отметили в ведомстве.

Решение ОАСК

Окружной административный суд Киева частично удовлетворил иск об отмене порядка работы конкурсной комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По данным ОАСК, суд констатировал наличие пробела в законе по лицу, уполномоченному определять порядок проведения конкурса на назначение административных должностей в САП.

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Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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