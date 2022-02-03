Сьогодні, 3 лютого, комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) мала зібратися і оголосити переможця конкурсу. Але цього вже вкотре не сталося.

Цього разу не змогли зібрати кворум з членів комісії, тому не вдалося розпочати саме засідання.

Голова комісії повідомила, що члени Андрій Гуджал та Олена Бусол проігнорували зустріч, а їх колега Євген Соболь повідомив, що запізнюється.

Учасник комісії від міжнародних організацій Драго Кос прокоментував відсутність своїх колег тим, що без них неможливо назвати ім’я переможця.

– Для мене це дуже прикро. Бо ми знаємо переможця, але не хочемо його оголошувати, — сказав він про діяльність комісії.

Результати конкурсу не можуть затвердити вже шість тижнів поспіль, відповідно – переможець теж не може бути оголошений.

Наразі відомо, що найбільшу кількість балів (246) в конкурсі набрав детектив Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Олександр Клименко. Після нього йде співробітник Офісу генпрокурора Андрій Синюк, який має 229 балів.

Попередні спроби обрати голову САП

Це не перший раз, коли конкурсній комісії не вдалося обрати керівника САП. Попередні спроби визначити голову антикорупційної прокуратури, які пройшли 21 та 24 грудня минулого року завершились тим, що для затвердження результатів комісії не вистачило голосів.

Раніше Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) направив членам комісії рішення про відміну порядку роботи як самого органу з обрання голови САП, так і проведення самого конкурсу. В ОАСК заявили, що змогли констатувати наявність прогалини в законі щодо особи, яка може визначати порядок проведення конкурсу.

Президент України Володимир Зеленський вже виявляв сподівання на те, що керівника САП вдасться обрати до кінця 2021 року.

Меморандум між МВФ та Україною визначає, що очільника САП мали обрати до грудня 2021 року.

Джерело: Конкурс САП – 2021

Фото: САП