Россия рассматривает варианты дестабилизации Украины изнутри – Резников

В украинском министерстве обороны считают, что наиболее реалистичным вариантом начала возможного вторжения России является дестабилизация Украины изнутри.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в эфире Свободы Слова на ICTV.

Алексей Резников назвал несколько возможных сценариев, которые готовит Российская Федерация.

— Попытка дестабилизации на наших улицах, используя так называемых антивакцинаторов, или каких-то людей, недовольных экономической политикой, или лиц, недовольных политическим устройством, или сами попытки сменить политическую власть в Украине — вот такие сценарии я рассматриваю как вероятные. Поэтому нам надо готовиться и не дать им (россиянам, – Ред.) такой возможности, – сказал министр.

Глава минобороны добавил, что Украина готова к вариантам развития событий, использованных Россией в 2014 году: это захват административных зданий, использование пророссийского или просоветского настроенного населения и, в частности, внедрение на украинские территории “зеленых человечков”.

Ранее Алексей Резников заявил, что вдоль всех украинских границ находится 140 тыс. военных вооруженных сил России, из которых 11 батальонов ВС РФ находится в Белоруссии.