Росія розглядає варіанти дестабілізації України зсередини – Резніков

В українському міністерстві оборони вважають, що найреалістичнішим варіантом початку можливого вторгнення Росії є дестабілізації України зсередини.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в ефірі Свободи Слова на ICTV.

Олексій Резніков назвав декілька можливих сценаріїв, які може готувати Російська Федерація.

– Спроба дестабілізації на наших вулицях, використовуючи так званих антивакцинаторів, чи якихось людей, що незадоволені економічною політикою, або осіб, які незадоволені політичним устроєм, чи самі спроби змінити політичну владу в Україні – ось такі сценарії я розглядаю як ймовірні. Тому нам треба готуватись і не дати їм (росіянам, – Ред.) такої можливості, – сказав міністр.

Очільник міноборони додав, що Україна готова до варіантів розвитку подій, які були використані Росією у 2014 році: це захоплення адміністративних будівель, використання проросійського чи прорадянського налаштованого населення та, зокрема, засилання на українські території “зелених чоловічків”.

Раніше Олексій Резніков заявив, що вздовж всіх українських кордонів знаходиться 140 тис. військових збройних сил Росії, з яких 11 батальйонів ЗС РФ перебуває у Білорусі.