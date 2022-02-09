США доставили на літаках ще 80 тонн боєприпасів для ЗСУ

У середу, 9 лютого, Сполучені Штати доставили Україні чергову партію військової допомоги вагою 80 тонн.

– Дев’ята “пташка” під прапором США та другий вантажний літак військової допомоги для Збройних сил України, який сьогодні прийняв аеропорт Бориспіль. У Київ прибуло понад 80 тонн боєприпасів, – написав міністр оборони України Олексій Резніков у себе в Twitter.

The 9th bird from ????????&the 2nd airfreighter of military assistance for @ArmedForcesUkr from our partners which Boryspil was received today!Well,more than 80 tones of ammo from ???????? arrived to Kyiv!???????????????????? Earlier we got some “gifts” from ???????? look at txt below???? @SecDef @DeptofDefense pic.twitter.com/Ggv16h1JuM — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 9, 2022

У посольстві США уточнили, що ці літаки з боєприпасами є частиною готової до використання допомоги на суму $200 млн, яку затвердили в січні.

– США продовжуватимуть надавати життєво важливу підтримку Україні, допомагаючи їй у захисті суверенітету та територіальної цілісності, – сказано у повідомленні.

Ще два літаки з боєприпасами – частина готової до використання безпекової допомоги на суму 200 млн. доларів США, ухваленої у січні. США продовжуватимуть надавати життєво важливу підтримку Україні, допомагаючи їй у захисті суверенітету та територіальної цілісності. pic.twitter.com/eZWkqTSle1 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 9, 2022

Нагадаємо, також 9 лютого в Україну прибув вантаж із військово-технічною допомогою з Британії: це бронежилети та каски.