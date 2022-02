США доставили на літаках ще 80 тонн боєприпасів для ЗСУ

У середу, 9 лютого, Сполучені Штати доставили Україні чергову партію військової допомоги вагою 80 тонн.

The 9th bird from ????????&the 2nd airfreighter of military assistance for @ArmedForcesUkr from our partners which Boryspil was received today!Well,more than 80 tones of ammo from ???????? arrived to Kyiv!???????????????????? Earlier we got some “gifts” from ???????? look at txt below???? @SecDef @DeptofDefense pic.twitter.com/Ggv16h1JuM

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 9, 2022