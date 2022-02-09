Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ

США доставили на літаках ще 80 тонн боєприпасів для ЗСУ

Анастасія Гевко редакторка стрічки
США доставили на літаках ще 80 тонн боєприпасів для ЗСУ

У середу, 9 лютого, Сполучені Штати доставили Україні чергову партію військової допомоги вагою 80 тонн.

– Дев’ята “пташка” під прапором США та другий вантажний літак військової допомоги для Збройних сил України, який сьогодні прийняв аеропорт Бориспіль. У Київ прибуло понад 80 тонн боєприпасів, – написав міністр оборони України Олексій Резніков у себе в Twitter.

У посольстві США уточнили, що ці літаки з боєприпасами є частиною готової до використання допомоги на суму $200 млн, яку затвердили в січні.

– США продовжуватимуть надавати життєво важливу підтримку Україні, допомагаючи їй у захисті суверенітету та територіальної цілісності, – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, також 9 лютого в Україну прибув вантаж із військово-технічною допомогою з Британії: це бронежилети та каски.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка