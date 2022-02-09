Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що до Києва прибув десятий літак із військовою допомогою від США. Про це міністр написав у повідомленні, опублікованому на його сторінці у Twitter.

– Сьогодні “День відчинених дверей” в аеропорту Бориспіль! Відразу після 9-го птаха зі Сполучених Штатів летів 10-й птах. Понад 80 тонн боєприпасів, – йдеться у заяві Резнікова.

Today is an «open day» at Boryspil airport! ???? Right behind after the 9th bird from the United States, the 10th bird flew. More than 80 tons of ammo for the @ArmedForcesUkr yet! ???????????????????? @SecDef @DeptofDefense @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA pic.twitter.com/eUK9OQk22i — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 9, 2022

Нагадаємо, увечері 9 лютого стало відомо, що в аеропорт Бориспіль прибули два літаки з військовою допомогою для ЗСУ від США. Уточнювалося, що ці літаки з боєприпасами є частиною готової для використання допомоги на суму $200 млн, затвердженою в січні.

Також 9 лютого в Україні зустріли військову допомогу від Британії – вона надіслала бронежилети та каски.