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Ювілейна 10-та “пташка” з військовою допомогою від США: Резніков опублікував фото

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Ювілейна 10-та “пташка” з військовою допомогою від США: Резніков опублікував фото

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що до Києва прибув десятий літак із військовою допомогою від США. Про це міністр написав у повідомленні, опублікованому на його сторінці у Twitter.

– Сьогодні “День відчинених дверей” в аеропорту Бориспіль! Відразу після 9-го птаха зі Сполучених Штатів летів 10-й птах. Понад 80 тонн боєприпасів, – йдеться у заяві Резнікова.

Нагадаємо, увечері 9 лютого стало відомо, що в аеропорт Бориспіль прибули два літаки з військовою допомогою для ЗСУ від США. Уточнювалося, що ці літаки з боєприпасами є частиною готової для використання допомоги на суму $200 млн, затвердженою в січні.

Також 9 лютого в Україні зустріли військову допомогу від Британії – вона надіслала бронежилети та каски.

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