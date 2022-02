Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що до Києва прибув десятий літак із військовою допомогою від США. Про це міністр написав у повідомленні, опублікованому на його сторінці у Twitter.

Today is an «open day» at Boryspil airport! ???? Right behind after the 9th bird from the United States, the 10th bird flew. More than 80 tons of ammo for the @ArmedForcesUkr yet! ???????????????????? @SecDef @DeptofDefense @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA pic.twitter.com/eUK9OQk22i

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 9, 2022