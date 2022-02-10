Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир

Литва отправляет в Украину ракетные комплексы Stinger

Анастасия Гевко редактор ленты
Литва отправляет в Украину ракетные комплексы Stinger

В рамках расширения военной помощи Украина получит от Литвы в ближайшие дни партию зенитно-ракетных комплексов Stinger. Такой анонс сделала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

– В ближайшие дни в Украину поступят зенитно-ракетные комплексы Stinger. Я надеюсь и искренне желаю, чтобы Украине никогда не пришлось ими воспользоваться, – сказала премьер.

Она уточнила, что Литва увеличивает число своих военных инструкторов в Украине, а также предоставит дополнительное вооружение и военное оборудование.

Отметим, что с 31 января в Украине начала работать миссия по оценке потребностей, созданная правительством Литвы. Она оценивает необходимость дополнительной помощи со стороны этой страны и координирует ее оказание на фоне российской агрессии.

Ранее стало известно, что Литва, Латвия и Эстония решили предоставить Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin из-за стягивания Россией войск к украинской госгранице.

Помощь предоставляют после разрешения, полученного со стороны правительства США, на передачу оборудования американского производства.

Читайте
Литва готова поставить Украине летальное оружие – глава Минобороны

Фото: Інгрида Шимоните

Источник: Интерфакс-Украина

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка