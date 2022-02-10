Литва відправляє в Україну ракетні комплекси Stinger

У рамках розширення військової допомоги Україна отримає від Литви найближчими днями партію зенітно-ракетних комплексів Stinger. Такий анонс зробила прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте.

– Найближчими днями в Україну надійдуть зенітно-ракетні комплекси Stinger. Я сподіваюся і щиро бажаю, щоб Україні ніколи не довелося ними скористатися, – сказала прем’єр.

Вона уточнила, що Литва збільшує кількість своїх військових інструкторів в Україні, а також надасть додаткове озброєння та військове обладнання.

Зазначимо, що з 31 січня в Україні почала працювати місія щодо оцінки потреб, створена урядом Литви. Вона оцінює необхідність додаткової допомоги з боку цієї країни та координує її надання на тлі російської агресії.

Раніше стало відомо, що Литва, Латвія та Естонія вирішили надати Україні протиповітряні ракети Stinger та протитанкові ракети Javelin через стягування Росією військ до українського держкордону.

Допомогу надають після дозволу, отриманого урядом США, на передання обладнання американського виробництва.

Фото: Інгріда Шимоніте