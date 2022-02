В четверг, 10 февраля, президент Владимир Зеленский обсудил с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом наращивание Россией войск на украинской госгранице.

Spoke with President @ZelenskyyUa on #Russia’s military build-up in & around #Ukraine. #NATO will continue the political & practical support for our highly valued partner. We call on #Russia to de-escalate & pursue the path of dialogue to find a peaceful solution.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 10, 2022