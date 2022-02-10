Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ

Потрібна деескалація та мир: Столтенберг звернувся до РФ

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Єнс Столтенберг

У четвер, 10 лютого, президент Володимир Зеленський обговорив із генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом нарощування Росією військ на українському держкордоні.

– НАТО продовжить політичну та практичну підтримку нашого партнера, якого ми високо цінуємо, – наголосив Столтенберг.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу закликав Росію до деескалації, а також сказав, щоб Москва пішла шляхом діалогу, оскільки це допоможе знайти мирне вирішення конфлікту.

Раніше Столтенберг заявив, що Росія продовжує нарощувати свої сили та техніку на кордоні з Україною, тому час до можливої ​​ескалації скорочується.

За інформацією генсека НАТО, Москва направила до Білорусі більше військ та військової техніки, аніж будь-коли за останні 30 років.

Фото: Офіс президента

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка