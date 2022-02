У четвер, 10 лютого, президент Володимир Зеленський обговорив із генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом нарощування Росією військ на українському держкордоні.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу закликав Росію до деескалації, а також сказав, щоб Москва пішла шляхом діалогу, оскільки це допоможе знайти мирне вирішення конфлікту.

Spoke with President @ZelenskyyUa on #Russia’s military build-up in & around #Ukraine. #NATO will continue the political & practical support for our highly valued partner. We call on #Russia to de-escalate & pursue the path of dialogue to find a peaceful solution.

