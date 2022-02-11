15 рейсів і буде ще: в Україну прибув черговий борт з 90 т американської зброї

В аеропорту Бориспіль 11 лютого приземлився вже 15-й літак, який доставив 90 тонн боєприпасів від Сполучених Штатів Америки для для Збройних сил України.

Загальна вага військової допомоги від США сягає 1 300 тонн, повідомляє американське посольство в Києві.

– П’ятнадцять рейсів – і буде ще більше. Ще приблизно 90 тонн боєприпасів, систем Javelin та оборонної допомоги для ЗСУ. Зараз, як і завжди, ми підтримуємо Україну перед обличчям російської агресії, – йдеться в заяві.

П’ятнадцять рейсів – і буде ще більше. Ще приблизно 90 тонн боєприпасів, систем Джавелін та оборонної допомоги для @ArmedForcesUkr, ухваленої @POTUS. Зараз, як і завжди, ми підтримуємо Україну перед лицем російської агресії. pic.twitter.com/F3igsTMnG2 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 11, 2022

У 2022 році ВМС України можуть також отримати від США більше 10 патрульних катерів типу Mark VI. Постачання проводитимуть етапами.

Mark VI – це бойові патрульні катери, призначені для патрулювання прибережних морських територій та захисту портів.

Вони оснащені 30-міліметровою автоматичною гарматою та можуть нести на своєму борту ракетну зброю.

Фото: Посольство США в Україні