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Факти / Україна

15 рейсів і буде ще: в Україну прибув черговий борт з 90 т американської зброї

Валентина Летяк редакторка стрічки
Зброя зі США

В аеропорту Бориспіль 11 лютого приземлився вже 15-й літак, який доставив 90 тонн боєприпасів від Сполучених Штатів Америки для для Збройних сил України.

Загальна вага військової допомоги від США сягає 1 300 тонн, повідомляє американське посольство в Києві.

– П’ятнадцять рейсів – і буде ще більше. Ще приблизно 90 тонн боєприпасів, систем Javelin та оборонної допомоги для ЗСУ. Зараз, як і завжди, ми підтримуємо Україну перед обличчям російської агресії, – йдеться в заяві.

 

У 2022 році ВМС України можуть також отримати від США більше 10 патрульних катерів типу Mark VI. Постачання проводитимуть етапами.

Mark VI – це бойові патрульні катери, призначені для патрулювання прибережних морських територій та захисту портів.

Вони оснащені 30-міліметровою автоматичною гарматою та можуть нести на своєму борту ракетну зброю.

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Фото: Посольство США в Україні

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