Число военных теробороны увеличат до 2 млн человек – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что число военных территориальной обороны решили увеличить до 2 миллионов человек.

– Сегодня на заседании в Харькове главнокомандующий поставил задачу: число членов теробороны должно достигать 2 млн граждан Украины, которые будут готовы защищать нашу страну в случае необходимости, – сказал Данилов во время брифинга 11 февраля.

Он пояснил, что сейчас “очень мощно” занимаются вопросами теробороны, так как для Украины “есть вызовы и они все нам известны”.

– Для того, чтобы этих вызовов не было, президент Украины в прошлом году подал законопроект о национальном сопротивлении. На сегодняшний день во всех областях без исключений разворачиваются дополнительные батальоны и бригады. Назначены все командиры бригад, командиры батальонов – почти все. Они сейчас комплектуют штат людей, которые будут служить, – добавил секретарь СНБО.

Напомним, сегодняшнее заседание СНБО решили провести в Харькове, так как этот город находится в приграничной зоне.

Ранее Факты ICTV публиковали повестку дня заседания СНБО в Харькове.

На прошлом заседании СНБО, прошедшем 24 января, рассматривались меры национальной безопасности от внутренних и внешних угроз, противодействие пандемии и ситуация в экономике и энергетике.