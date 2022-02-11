СНБО соберется в Харькове 11 февраля: повестка дня

В пятницу, 11 февраля, в Харькове состоится выездное заседание Совета национальной безопасности Украины.

В СНБО отметили, что решили собраться в области, которая является приграничной с Российской Федерацией.

Время и место заседания

Выездное заседание СНБО начнется в 15.30 на ул. Сумской, 64, в Харьковской областной государственной администрации.

После заседания, ориентировочно в 17.30, секретарь СНБО Алексей Данилов проведет брифинг для СМИ.

Повестка дня

Полной повестки дня заседания СНБО пока нет. Однако, по данным СМИ, на этом заседании могут уволить руководство Нацкомиссии, которое осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Также должны рассмотреть неотложный вопрос рисков для морского судоходства Украины в связи с блокадой Россией части акватории Черного, Азовского морей, а также Керченского пролива.

Кроме того ожидается, что СНБО рассмотрит вопрос формирования сил территориальной обороны.

Напомним, на прошлом заседании СНБО, прошедшем 24 января, рассматривались меры национальной безопасности от внутренних и внешних угроз, противодействие пандемии и ситуация в экономике и энергетике.

В частности, тогда СНБО принял решение начислить украинцам, которые сделали бустерную дозу прививки против коронавируса, дополнительные 500 грн єПідтримки.

Источник: СНБО, УП