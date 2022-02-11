Число військових тероборони збільшать до 2 млн осіб – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що кількість військових територіальної оборони вирішили збільшити до 2 мільйонів людей.

– Сьогодні на засіданні у Харкові головнокомандувач поставив завдання: кількість членів тероборони має досягати 2 млн громадян України, які будуть готові захищати нашу країну у разі потреби, – сказав Данілов під час брифінгу 11 лютого.

Він пояснив, що зараз “дуже потужно” займаються питаннями тероборони, оскільки для України “є виклики і вони всі нам відомі”.

– Для того щоб цих викликів не було, президент України минулого року подав законопроект про національний спротив. На сьогоднішній день у всіх областях без винятків розгортаються додаткові батальйони та бригади. Призначено всіх командирів бригад, командирів батальйонів – майже всіх. Вони зараз комплектують штат людей, які служитимуть, – додав секретар РНБО.

Нагадаємо, сьогоднішнє засідання РНБО вирішили провести в області, яка є прикордонною із Російською Федерацією.

Раніше Факти ICTV публікували порядок денний засідання РНБО у Харкові.

На минулому засіданні РНБО, що відбулося 24 січня, розглядали заходи національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз, протидію пандемії та ситуацію в економіці та енергетиці.