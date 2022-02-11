Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как столица готовится к режиму возможной чрезвычайной ситуации.

– Объекты критической и социальной инфраструктуры столицы работают в режиме подготовки к работе в условиях возможной чрезвычайной ситуации. Киев – крупный мегаполис. И имеет разветвленную и сложную инфраструктуру жизнеобеспечения, стабильная работа которой в чрезвычайной ситуации – самая главная задача, – сообщил мэр.

По его словам, усилия властей направлены на предотвращение или преодоление возможных провокаций, а также на то, чтобы выстоять в условиях возможного военного нападения.

Кличко рассказал, что нашел возможности в координации с НЭК Укрэнерго для того, чтобы обеспечить дополнительное производство электроэнергии на ТЭЦ.

– Декабрь-январь в постоянной работе находятся 3-4 блока. Это позволяет обеспечить бесперебойное энергоснабжение Киева. Прежде всего медицинских учреждений, предприятий критической инфраструктуры, учреждений социальной сферы, – заявил он.

Также столичные власти создали запасы топлива и установили электрогенераторы для бесперебойной работы в чрезвычайной ситуации систем управления городом и ТЭЦ столицы на период до 10 суток.

– Предприятия обеспечены гарантированной бесперебойной связью на случай отсутствия мобильной связи и интернета, – уточнил мэр.

Кроме того, столица усовершенствовала систему оповещения, которая охватывает как отдельно персонал городских служб, так и население.

Кличко утверждает, что была разработана новая система оповещения, аналогов которой в Украине нет – на ее строительство хотят выделить из бюджета города около 11 млн грн.

В Киеве в последние годы втрое увеличили количество укрытий, утверждает мэр.

– Всего в фонд защитных сооружений гражданской защиты входят более 500 убежищ и около 4500 сооружений двойного использования (подземных паркингов и переходов, углубленных станций метро, ​​подвалов и полуподвалов), – сказал он.

Виталий Кличко сообщил, что на сегодняшний день силы и средства гражданской защиты Киева (коммунальные службы, аварийно-спасательные службы и другие) составляют 13,5 тыс. человек личного состава и более 780 единиц техники. Также разворачиваются силы территориальной бригады для обороны Киева.

Для эвакуации в столице создали специальные комиссии, которые работают на уровне КГГА и в каждом отдельном районе города.

– Утвержден План эвакуации населения. Он определяет местонахождение сборных эвакуационных пунктов, количество необходимого транспорта и безопасные районы для размещения населения. Уже две недели продолжаются тематические учения с педагогическими коллективами и родителями в школах. Разработаны инструкции, как поступать и различным учреждениям, учитывая специфику их работы – медучреждениям, школам и садам, учреждениям социальной защиты и другим, – резюмировал мэр.