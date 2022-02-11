Мер Києва Віталій Кличко розповів, як столиця готується до режиму можливої ​​надзвичайної ситуації.

– Об’єкти критичної та соціальної інфраструктури столиці працюють у режимі підготовки до роботи в умовах можливої ​​надзвичайної ситуації. Київ – великий мегаполіс. І має розгалужену та складну інфраструктуру життєзабезпечення, стабільна робота якої у надзвичайній ситуації – найголовніше завдання, – повідомив мер.

За його словами, зусилля влади спрямовані на запобігання чи подолання можливих провокацій, а також на те, щоб вистояти в умовах можливого військового нападу.

Кличко розповів, що знайшов можливості у координації із НЕК Укренерго для того, щоб забезпечити додаткове виробництво електроенергії на ТЕЦ.

– Грудень-січень у постійній роботі перебувають 3-4 блоки. Це дає змогу забезпечити безперебійне енергопостачання Києва. Насамперед медичних установ, підприємств критичної інфраструктури, установ соціальної сфери, – заявив він.

Також столична влада створила запаси палива та встановила електрогенератори для безперебійної роботи у надзвичайній ситуації систем управління містом та ТЕЦ столиці на період до 10 діб.

– Підприємства забезпечені гарантованим безперебійним зв’язком на випадок відсутності мобільного зв’язку та інтернету, – уточнив мер.

Крім того, столиця вдосконалила систему оповіщення, яка охоплює як окремо персонал міських служб, так і населення.

Кличко стверджує, що було розроблено нову систему оповіщення, аналогів якої в Україні немає – на її будівництво хочуть виділити з бюджету міста близько 11 млн грн.

У Києві впродовж останніх років утричі збільшили кількість укриттів, стверджує мер.

– Загалом у фонд захисних споруд цивільного захисту входять понад 500 сховищ та близько 4500 споруд подвійного використання (підземних паркінгів та переходів, поглиблених станцій метро, ​​підвалів та напівпідвалів), – сказав він.

Віталій Кличко повідомив, що на сьогодні сили та засоби цивільного захисту Києва (комунальні служби, аварійно-рятувальні служби та інші) становлять: 13,5 тис. осіб особового складу та понад 780 одиниць техніки. Також розгортаються сили територіальної бригади для оборони Києва.

Для евакуації у столиці створили спеціальні комісії, які працюють на рівні КМДА та у кожному окремому районі міста.

– Затверджено План евакуації населення. Він визначає місцезнаходження збірних евакуаційних пунктів, кількість необхідного транспорту та безпечні райони для розміщення населення. Вже два тижні продовжуються тематичні навчання з педагогічними колективами та батьками у школах. Розроблено інструкції, як чинити і різним установам, враховуючи специфіку їхньої роботи – медустанови, школи та садки, установи соціального захисту та інші, – резюмував мер.