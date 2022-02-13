В воскресенье, 13 февраля, стало известно об инциденте с самолетом лоукостера SkyUp, которому не разрешили влететь в авиапространство Украины, из-за чего воздушное судно вынужденно посадили в Кишиневе. Как впоследствии выяснилось – все из-за проблем со страхованием рисков.

Что сейчас происходит в авиапространстве Украины – далее в материале.

Ситуация со SkyUp и военные риски

Самолет украинского лоукостера SkyUp выполнял рейс по маршруту Фуншал (Мадейра, Португалия) – Борисполь (Украина).

В то же время до Киева он не долетел, а по требованию владельца воздушного судна совершил посадку в Кишиневе (Молдова). Запрет влетать в воздушное пространство Украины выдал лизингодатель (резидент Ирландии).

Лоукостер в сотрудничестве с украинскими дипломатами организовал трансфер в Киев для 175 пассажиров.

Впоследствии в SkyUp проинформировали, что 12 февраля мировые страховые компании сообщили украинским перевозчикам о прекращении страхования самолетов. Поэтому владельцы воздушных судов (лизингодатели) потребовали их возвращения на территорию Европейского Союза.

Все из-за угрозы новой волны агрессии со стороны России.

– 12 февраля 2022 года крупнейшие мировые страховые компании уведомили украинских авиаперевозчиков о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины. Такое решение связано с повышенными рисками начала боевых действий, – отметили в SkyUp.

Об этом проинформировали и представители украинских страховых компаний. По их словам, 12 февраля поступила информация от перестраховочного брокера Ллойда (Великобритания) о временном прекращении покрытия военных рисков в авиастраховании – в воздушном пространстве Украины.

Отмена покрытия военных рисков должна вступить в силу уже с понедельника, 14 февраля.

Речь идет о том, что если в результате военных действий в Украине гипотетически пострадает самолет, то страховая компания и перестраховщики отказываются покрывать этот ущерб. Аналогично они не будут покрывать риски, если вдруг самолет будет сбит во время военных действий и упадет на жилой дом, город, завод, чем нанесет ущерб третьим лицам.

Именно поэтому лизингодатели, предоставляющие самолеты в пользование авиаперевозчикам, могут потребовать вывести воздушные суда за пределы территории, которая считается опасной.

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Отмена рейсов: что происходит в аэропортах Киева

Как подчеркнул в комментарии Фактам ICTV глава Госавиаслужбы Александр Бильчук, массовой отмены рейсов не наблюдается.

– Небо над Украиной остается открытым. Действительно, на рынке страховых услуг существуют некоторые колебания, но я думаю, что в ближайшее время эта ситуация стабилизируется, все будет хорошо. Массового оттока или прекращения рейсов нет. То есть аэропорты работают в штатном режиме, воздушное сообщение есть. Никаких оснований для каких-либо переживаний не существует, — отметил Бильчук.

Так, главные “воздушные ворота” Украины – Международный аэропорт “Борисполь” продолжает работать в штатном режиме.

Судя по расписанию рейсов на официальном сайте аэропорта, некоторые из них действительно были отменены. Однако основная масса продолжает производиться (как на вылет, так и на прибытие).

Массовой отмены рейсов нет: что происходит в авиапространстве Украины / 4 фотографии

В пресс-службе аэропорта подтвердили отмену некоторых рейсов, а также изменения в графике других:

• нидерландская авиакомпания KLM отменила все свои рейсы с 13 февраля по 17 февраля;

• FLY-DUBAI (государственная авиакомпания ОАЭ) изменила графики с 14 февраля по 28 февраля (прибытие в 17.25 вместо 22.35, а отправление в 18.25 вместо 23.25);

• катарская авиакомпания Qatar Airways отменила рейс 14 февраля, поскольку будет выполнять его на большем воздушном судне по расписанию;

• казахский авиаперевозчик Air Astana изменил расписание рейса XKC 201 202.

В аэропорту Борисполь советуют пассажирам внимательно следить за информацией о расписании самолетов на онлайн-табло. А относительно отмены или задержки рейсов призывают обращаться непосредственно к авиакомпаниям.

– В ближайшее время расписание может меняться. Мы внимательно следим за всеми изменениями. В то же время сообщаем, что на сегодняшний день практически все рейсы происходят по расписанию и без изменений в графиках полетов… Все необходимые международные стандарты соблюдаются, аэропорт работает в штатном режиме, — подчеркнули в Борисполе.

В Международном аэропорту Киев (Жуляны) об отмене или перенесении авиарейсов не сообщали. Судя по онлайн-табло аэропорта, рейсы пока происходят по графику.

Согласно данным сервиса Flightradar24, позволяющего в реальном времени наблюдать за перемещениями самолетов, рейсы через авиапространство Украины осуществляются, однако не так активно, как, например, в странах ЕС.

Что говорят власти

Министерство инфраструктуры Украины сегодня обнародовало заявление, что информация о закрытии украинского воздушного пространства не соответствует действительности.

В ведомстве отметили, что небо над Украиной остается открытым, а Киев работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков.

По данным министерства, большинство авиакомпаний продолжают деятельность без ограничений. Речь идет о 29 иностранных авиакомпаниях, выполняющих полеты из 34 стран мира.

В Мининфраструктуры также признали, что у некоторых авиаперевозчиков возникли сложности в сфере страхования. В ведомстве заверили, что государство поддержит авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии.

Из-за ситуации с авиаперевозчиками Кабинет министров Украины сегодня вечером собрался на срочное заседание. На нем были рассмотрены проекты правительственных решений, которые должны помочь авиакомпаниям в отношениях со страховщиками.

Правительство решило выделить 16,6 млрд грн для обеспечения бесперебойности и безопасности авиаперелетов в воздушном пространстве Украины.

Средства будут выделены Мининфраструктуры из резервного фонда госбюджета. Их направят на финансовые гарантии для страховых компаний, компаний-перестраховщиков, лизинговых компаний и авиаперевозчиков.

В правительстве ожидают, что сегодняшнее решение позволит стабилизировать ситуацию на рынке авиаперевозок, а также гарантирует возвращение домой находящихся за рубежом украинцев.