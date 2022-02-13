Украинские страховые компании получили информацию о временном снятии опций по покрытию военных рисков в авиастраховании. Речь идет о покрытии рисков в воздушном пространстве Украины.

Украинские страховщики получили информацию 12 февраля от перестраховочного брокера Ллойда (Великобритания). Речь идет, в частности, о страховании ответственности перед третьими лицами.

Ллойд (Lloyd’s of London) – это известный рынок страхования, являющийся площадкой для заключения договоров страхования и перестрахования.

Как проинформировал директор страховой компании ЭКСПО Страхование Анатолий Иванцив, отмена покрытия военных рисков начнет действовать уже с понедельника, 14 февраля.

– Да, мы получали уведомление от одного из брокеров – Ллойда, что с понедельника временно снимаются все опции по покрытию военных рисков в авиационном страховании: как в страховании ответственности перед третьими лицами, так и КАСКО, – отметил Иванцив.

По его словам, речь идет только о военных рисках по договорам ответственности и страхованию КАСКО. Остальные риски остаются покрытыми.

Иванцив также объяснил, в чем заключается снятие опций по покрытию военных рисков в авиастраховании.

– Если в результате военных действий пострадает самолет, то страховая компания и перестраховщики не покрывают этот ущерб, причиной которого стали военные действия. Если вдруг самолет будет сбит и упадет на жилой дом, город, завод и т.д. и нанесет ущерб третьим лицам, то из покрытия ответственности перед третьими лицами также исключается риск покрытия в результате военных действий, — рассказал Иванцив.

Он подчеркнул, что в таких условиях лизингодатели, предоставляющие самолеты в пользование авиаперевозчикам, могут просить соответствующие авиакомпании вывести лайнеры за пределы опасной территории. В то же время те компании, которые имеют собственный авиапарк, могут по своему усмотрению продолжать полеты.

По мнению Иванцива, в этой ситуации Министерству финансов Украины следует создать временный спецфонд и предоставить авиакомпаниям государственную гарантию по покрытию военных рисков.

В то же время глава Ассоциации Страховой бизнес Вячеслав Черняховский объяснил, что о закрытии для полетов воздушного пространства Украины речь не идет. Вопрос в другом: будут ли авиаперевозчики совершать рейсы без покрытия военных рисков.

Инцидент со SkyUp

Ранее сегодня стало известно, что самолет украинского лоукостера SkyUp вынужденно приземлился в Кишиневе (Молдова) из-за запрета влетать в авиапространство Украины. Запрет выдал лизингодатель, являющийся резидентом Ирландии.

Впоследствии в SkyUp рассказали, что 12 февраля мировые страховые компании сообщили украинским перевозчикам о прекращении страхования самолетов.

– 12 февраля 2022 крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинских авиаперевозчиков о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины. Такое решение связано с повышенными рисками начала боевых действий, отмечается в сообщении лоукостера.

Поэтому владельцы самолетов (лизингодатели) потребовали возвращения лайнеров на территорию Евросоюза.

Эта ситуация в Украине сейчас обсуждается на государственном уровне.

Тем временем SkyUp временно прекратила продажу билетов на вылеты из Украины с 14 по 16 февраля 2022 года.

Источник: Интерфакс-Украина, SkyUp