В пятницу, 18 февраля, в Украину приедет с визитом глава МИД Великобритании Элизабет Трасс.

Об этом рассказал сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

– Продолжается начатый в январе парад визитов мировых лидеров и топ-чиновников в Украину. И это не просто визиты, а конкретные предметные переговоры… В пятницу я буду рад принимать в Украине свою британскую коллегу Лиз Трасс, — отметил министр.

При этом он не стал уточнять, будет ли объявлено во время этого визита о создании нового трехстороннего военно-политического союза между Украиной, Великобританией и Польшей.

Кулеба также рассказал, что сегодня Украину посетит глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, в среду – вице-маршалок Сейма Польши Ришард Терлецкий, а в четверг и пятницу в Украине будет находиться с визитом маршалок Сената польского парламента Томаш Гродзкий.

– Эта глобальная география контактов свидетельствует о том, что в противостоянии российскому шантажу и давлению Украине действительно удалось объединить, создать глобальную коалицию партнеров. То, что происходит здесь, в Украине, это не только украинская или европейская проблема, это даже больше, чем евроатлантическая проблема. Речь идет действительно о безопасности мира, — подчеркнул Кулеба.

Стоит отметить, что Элизабет Трасс планировала посетить Украину еще в начале февраля – вместе с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, который приезжал в Киев. Однако в последний момент у главы британского МИД диагностировали коронавирус, и ее визит сорвался.

В связи с этим перенесли и официальное объявление о создании союза между Киевом, Лондоном и Варшавой.