У п’ятницю, 18 лютого, до України приїде з візитом очільниця МЗС Великої Британії Елізабет Трасс.

Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Триває розпочатий нами в січні парад візитів світових лідерів та топ-посадовців до України. І це не просто візити, а конкретні, предметні переговори… У п’ятницю я буду радий приймати в Україні свою британську колегу Ліз Трасс, – зазначив міністр.

При цьому він не став уточнювати, чи буде оголошено під час цього візиту про утворення нового тристороннього військово-політичного союзу між Україною, Великою Британією та Польщею.

Кулеба також розповів, що сьогодні Україну відвідає глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо, в середу – віцемаршалок Сейму Польщі Рішард Терлецький, а в четвер та п’ятницю в Україні перебуватиме з візитом маршалок Сенату польського парламенту Томаш Гродзький.

– Ця глобальна географія контактів свідчить про те, що в протистоянні російському шантажу та тиску Україні дійсно вдалося об’єднати, створити глобальну коаліцію партнерів. Те, що відбувається тут, в Україні, це не лише українська чи європейська проблема, це навіть більше, ніж євроатлантична проблема. Йдеться дійсно про безпеку світу, – наголосив Кулеба.

Варто зазначити, що Елізабет Трасс планувала відвідати Україну ще на початку лютого – разом із прем’єром Великої Британії Борисом Джонсоном, який приїздив до Києва. Проте в останній момент в очільниці британського МЗС діагностували коронавірус, і її візит зірвався.

Через це перенесли й офіційне оголошення про створення союзу між Києвом, Лондоном та Варшавою.