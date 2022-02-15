Украинский сотрудник военной разведки Пилигрим дал советы по поводу вещей, которые необходимо взять в случае экстремальной ситуации, например, новой волны российской агрессии против Украины.

В интервью военный эксперт рассказал, что название “тревожный чемоданчик” не соответствует действительности, потому что это, скорее всего, будет не чемодан, а рюкзак.

Рюкзак не должен привлекать внимание. При этом однозначно не стоит выбирать его из материала под камуфляж, ибо это первое, что привлечет внимание. Пилигрим подчеркнул, что при выборе одежды не надо выбирать ничего, что было бы похоже на военную форму.

— Табу на любой камуфлированный рюкзак. Никакой одежды, даже берцы не вздумайте обувать. Все должны быть одеты в гражданскую одежду и выглядеть спокойно. Потому что как противник, так и мародеры, так и наши войска – они не должны видеть в вас военных, — предупредил военный разведчик.

При выборе рюкзака стоит обратить внимание на туристические варианты объемом 70-80 литров с яркой раскраской, предлагает эксперт.

— Потому что когда идут люди с ярким рюкзаком, военные понимают, что идут гражданские, идут беженцы, — сказал Пилигрим.

Что касается содержимого рюкзака, то в зимний период там должен быть комплект дополнительной теплой одежды и комплект легкой одежды, условные майки или спортивные штаны.

При этом желательно иметь второй комплект обуви, потому что при постоянном движении сапоги или кроссовки могут быстро прийти в непригодность. Их можно привязать шнурками к самому рюкзаку.

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Следующий обязательный атрибут содержимого рюкзака — это медикаменты.

— Возьмите основные препараты для головы, для желудка, сердца, от давления, для суставов. Обязательно должны быть антибиотики, лейкопластыри и бинты. Было бы неплохо приобрести армейскую аптечку, — подчеркивает военный эксперт.

Он также посоветовал пройти хотя бы какие-то видео-курсы по тактической медицине.

Касательно еды, то не стоит брать консервированные продукты, которые будут добавлять вес вашему рюкзаку. Вместо этого можно взять сублимированные продукты, которые занимают мало веса и имеют достаточное количество калорий. Можно взять различные шоколадные батончики или желатиновые конфеты, что тоже даст достаточно энергии.

Эксперт подчеркнул, что при приготовлении еды необходимо обязательно кипятить воду. Для этого можно взять сухой спирт и небольшой котелок.

Ранее военный эксперт рассказал, как правильно выбрать направление движения в случае военного вторжения.

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