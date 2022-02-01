В случае начала боевых действий необходимо пытаться покинуть территорию как можно скорее. Однако могут быть и другие варианты.

Как рассказал в интервью военный разведчик Пилигрим, в случае эвакуации есть три сценария развития событий.

При наступлении времени Ч первым вариантом является срочная эвакуация с семьей на автомобиле. Эксперт заявил, что на это нужно тратить минимум времени.

Он привел в пример опыт Югославии, где окно для эвакуации составляло 12 часов. При этом во время оккупации Донецка для экстренного покидания территории было лишь несколько часов.

— Я считаю, что это три часа. То есть, три часа на то, чтобы ты забрал свою семью и увез, — сказал Пилигрим.

Второй вариант, это когда человек не успел эвакуироваться на машине в указанный промежуток времени, к примеру, в большом городе, когда в час пик возможны пробки на дорогах. В таком случае следует покидать территорию потенциальных боевых действий пешком.

Вариантом №3 является ситуация, когда человек остался в населенном пункте и не может его покинуть, скажем, из-за бомбежек или обстрелов. Тогда человек должен при себе иметь необходимый запас вещей и продуктов, благодаря которым он сможет переждать период интенсивных боевых действий.

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