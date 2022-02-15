Український співробітник військової розвідки Пілігрим дав поради щодо речей, які необхідно взяти в разі екстремальної ситуації, наприклад, нової хвилі російської агресії проти України.

В інтерв’ю військовий експерт розповів, що назва “тривожна валіза” не відповідає дійсності, бо це, швидше за все, буде не валізою, а рюкзаком.

Рюкзак не має привертати увагу. При цьому він не повинен бути зроблений під камуфляж, бо це перше, що привертатиме увагу. Пілігрим підкреслив, що на самій людині теж не слід вдягати одяг, який буде подібний до військової форми.

– Табу на будь-який камуфльований рюкзак. Жодного одягу, навіть берці не надумайте взувати. Усі мають бути одягнені у цивільний одяг та мати спокійний вигляд. Тому що як противник, так і мародери, так і наші війська – вони не повинні дивитись на вас як на військових, – попередив військовий розвідник.

При виборі рюкзака варто звернути увагу на туристичні варіанти обсягом 70-80 літрів із яскравим розфарбуванням, вважає експерт.

– Тому що коли йдуть люди з яскравим рюкзаком, військові розуміють, що йдуть цивільні, йдуть біженці, – пояснив Пілігрим.

Що стосується вмісту рюкзака, то в зимовий період там має бути комплект додаткового теплого одягу та комплект легкого одягу, умовні футболки або спортивні штани.

Бажано мати другий комплект взуття, тому що при постійному русі чоботи або кросівки можуть швидко прийти в непридатність. Їх можна прив’язати шнурками до рюкзака.

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Наступний обов’язковий атрибут вмісту рюкзака – це медикаменти.

– Візьміть основні препарати для голови, шлунка, серця, від тиску, для суглобів. Обов’язково мають бути антибіотики, лейкопластирі та бинти. Було б непогано придбати армійську аптечку, – зауважив військовий експерт.

Він також порадив пройти бодай якісь відеокурси з тактичної медицини.

Щодо їжі, то не варто брати консервовані продукти, які додаватимуть ваги вашому рюкзаку. Натомість можна взяти сублімовані продукти, які займають мало місця та нічого не важать, але при цьому дадуть достатню кількість калорій. Можна взяти різні шоколадні батончики чи желатинові цукерки, що теж дасть достатньо енергії.

Експерт наголосив, що під час приготування їжі необхідно обов’язково кип’ятити воду. Для цього можна взяти сухий спирт та невеликий казанок.

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